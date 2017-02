Anjali Lama, la prima modella trans sfila in passerella a Mumbai

Dopo 32 anni di rifiuti, sulle passerelle e nella vita, la modella nepalese Anjali Lama diventerà la prima transessuale a sfilare alla prestigiosa Settimana della Moda di Lakme, a Mumbai, in India. Dopo aver superato tre difficili casting, sfilerà per gli stilisti di Suket Dhir, vincitori del premio internazionale Woolmark 2015-2016. All'anagrafe Nabin Waiba, Anjali ha abbandonato il luogo di nascita a 17 anni per trasferirsi a Mumbai, dove dopo due anni è riuscita a farsi spazio alla Settimana della Moda di Lakme. La modella spera che la sua partecipazione all'evento serva da ispirazione per altre persone vittime di discriminazione e possa aprire alle trans le porte delle passerelle di New York, Milano e Parigi