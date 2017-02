Valanga Hotel Rigopiano, le 29 vittime morte sul colpo

Sono morte quasi tutte sul colpo le 29 vittime dell'Hotel Rigopiano, in Abruzzo, travolto da una valanga il 18 gennaio scorso. Nessuno è comunque sopravvissuto a lungo, come filtra da ambienti giudiziari sulla base delle autopsie, non ancora consegnate. Sarebbero confermate le cause della morte: traumi, asfissia, schiacciamento. L'inchiesta intanto va avanti: sequestrati i telefonini delle vittime dell'hotel, si cerca nei messaggini per ricostruire gli allarmi inascoltati.