Dopo il divorzio da Belen Stefano De Martino fugge in vacanza, mistero sulla nuova fidanzata

È stato da pochissimo ufficializzato il divorzio fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e nessuno dei due perde tempo: i due ex sono entrambi volati lontano dall'Italia. Lei, insieme al figlio Santiago, ha raggiunto Andrea Iannone in Malesia, dove è letteralmente scoppiato l’amore. Stefano invece si è concesso una vacanza in una località esotica non meglio precisata, di cui posta splendide immagini su Instagram. Nelle foto il ballerino appare sempre da solo, ma le voci corrono veloci sul web e c’è chi ipotizza che ad accompagnarlo in questo viaggio rilassante sia una collega, la danzatrice Elena D’Amario, che solo un giorno fa ha postato una foto di lei con un esotico copricapo. Nuova storia d’amore o solo buona amicizia: per ora rimane il mistero...