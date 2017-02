La rabbia dei terremotati delle Marche: "Moriamo di burocrazia, dove sono i soldi degli sms?"

Arrivano in piazza Montecitorio dalle Marche, per manifestare tutto il loro disagio. E chiedere alle istituzioni di fare di più, mentre a Palazzo Chigi il consiglio dei ministri è riunito per varare nuove misure sul terremoto. Sono le persone che a causa del sisma hanno perso tutto, lavoro, casa, amici, famigliari, lavoro. La delegazione è stata ricevuta alla Camera dei deputati dalla presidente Laura Boldrini. In questo video un cittadino delle Marche denuncia lo stato di immobilità della situazione: "Stiamo morendo di burocrazia, sbloccate i fondi degli sms solidali inviati dagli italiani". Video di Pasquale Carbone