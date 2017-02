"Giustizia per Roberta". Quando il marito manifestava per la moglie uccisa

Centinaia di persone e lui, Fabio Di Lello, in prima prima davanti a tutti per chiedere giustizia per sua moglie Roberta Smargiassi. Il 15 luglio del 2016 era stata organizzata la fiaccolata a Vasto per la 34enne travolta e uccisa a un semaforo quindici giorni prima da un'auto guidata da Italo D'Elisa mentre la giovane era a bordo dello scooter