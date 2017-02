“Sia segno di pace e solidarietà“ Papa Francesco benedice il Super Bowl 2017

Super Bowl 2017. Conto alla rovescia per l'evento sportivo più atteso dell'anno negli Usa (e la prima sfida dell'era Trump). Nello stadio NRG di Houston, in Texas, i New England Patriots e gli Atlanta Falcons si contenderanno il titolo di squadra più forte del football americano. Per l'occasione Papa Francesco ha registrato un videomessaggio. "I grandi eventi sportivi come il Super Bowl - dichiara il Pontefice - sono altamente simbolici dimostrando che è possibile costruire una cultura di incontro e un mondo di pace. Possa il Super Bowl di quest'anno essere un segno di pace, amicizia e solidarietà per il mondo. Grazie!"