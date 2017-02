Show volante al Super Bowl 2017, l'acrobata è Lady Gaga

Performance strabiliante di Lady Gaga questa notte, durante l'halftime del Super Bowl tra New England Patriots e Atlanta Falcons. Nessun grande gesto eclatante contro il presidente Usa Donald Trump, come forse qualcuno si poteva aspettare, ma la star ha approfittato del momento di grande visibilità (lo show e il momento più seguito dell'anno in televisione) per lanciare messaggi patriottici e sottili riferimenti all'integrazione: dagli omosessuali, agli afroamericani fino ai latinos. Lady Gaga aveva promesso un concerto "atletica ed emozionante" e così è stato: ha iniziato la performance con un mix dei brani "America the Beautiful" e "This Land Is Your Land", per poi lanciarsi sul palco sorretta da dei cavi, vestita di un body luccicante e paillettato accompagnato a un paio di stivali alti in coordinato. A seguire cambio di abiti per Lady Gaga e i suoi più grandi successi: da "Poker Face" a "Bad Romance"