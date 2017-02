Fan di Virginia Raggi scatenati, Campidoglio invaso dai fiori. E lei ringrazia su Facebook

Una montagna di bouquet di rose rosse, gialle e bianche. In queste ore difficili per la sindaca di Roma travolta dalla bufera giudiziaria sul caso nomine in Campidoglio (è indagata per la promozione di Salvatore Romeo e già coinvolta nell'inchiesta sulla nomina del fratello di Raffaele Marra) i fan di tutta Italia si scatenano e fanno a gara di fiori per dimostrarle affetto e vicinanza. Lei, commossa, risponde su Facebook e posta un video. "Grazie del vostro affetto: mi riempie il cuore!" dice. "Sono qui oggi in sala degli Arazzi, che è stata addobbata con tutti questi bellissimi fiori che mi avete mandato. Mi state testimoniando tantissimo sostegno in queste ore: molti fiori, molti biglietti, molte lettere da tutta Roma e anche da altre parti d'Italia. Da Sassari a Bari, da Milano a Brindisi siete veramente tanti"