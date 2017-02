Madonna ha ottenuto il permesso di adottare altri due bambini provenienti dal Malawi dopo che l'Alta Corte del paese africano ha concesso la sua approvazione. La cantante era presente quando è stata resa nota l’approvazione all’adozione, ha fatto sapere un portavoce della magistratura del Malawi, e alla notizia non ha potuto far altro che sorridere. Non sono stati dati altri dettagli sui bambini che Madonna andrà ad adottare. I due minori andranno a nutrire la già numerosa famiglia della regina del pop: Madonna infatti aveva già adottato altri due bambini del Malawi, David Banda e Mercy James rispettivamente nel 2006 e nel 2009, mentre da precedenti relazioni aveva avuto Lourdes e Rocco.