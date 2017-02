Ecco il Festival dei politici: Giammanco e Biancofiore cantano Claudia Mori

Altro che Ariston, il Festival dei politici va in scena sul palco di via Asiago. Si tratta di "Un Sanremo da pecora", la gara canora del programma di Radio 1 Rai "Un giorno da pecora", condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, che andrà in onda domani 10 febbraio dalle 13.30 alle 15. In questo video le esponenti di Forza Italia Gabriella Giammanco e Micaela Biancofiore affrontano con entusiasmo - e qualche stonatura - il brano "Non succederà più" portato al successo da Claudia Mori.

VIDEO/2 La Russa-Morani in duetto con "Parole parole"

VIDEO /3 Gasparri sfida Al Bano con "Felicità"