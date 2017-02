Ecco il Festival dei politici: La Russa-Morani in duetto con "Parole parole"

Altro che Ariston, il Festival dei politici va in scena sul palco di via Asiago. Si tratta di "Un Sanremo da pecora", la gara canora del programma di Radio 1 Rai "Un giorno da pecora", condotto da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, che andrà in onda domani 10 febbraio dalle 13.30 alle 15. In questo video si respira il clima delle grandi intese, almeno nella musica. La deputata del Pd Alessia Morani e l'esponente di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa si misurano con lo storico duetto Mina-Alberto Lupo con "Parole parole".