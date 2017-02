Nainggolan senza freni: "La Juve ruba? Ecco perché non ci sono andato"

Non ha peli sulla lingua Radja Nainggolan, ripreso in un video girato da alcuni tifosi per le vie della città. Il centrocampista della Roma risponde alle domande prendendo di petto i temi che già in passato non ha mai avuto paura di affrontare. Dall'odio sportivo verso la Juventus fino alla sicurezza di poter concludere la stagione in giallorosso con un nuovo trofeo da apporre in bacheca.