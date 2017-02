Matt Damon conferma: George Clooney papà a giugno di due gemelli

George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin aspettano due gemelli. A confermarlo è stato l'attore Matt Damon, amico della coppia, che ha mantenuto il segreto dallo scorso autunno. Damon sarebbe stato informato della lieta novella da Clooney stesso mentre stavano girando un film, quando Amal era in dolce attesa da soltanto otto settimane. Parlando a Entertainment Tonight Canada, Damon ha anche affermato che Amal è "una donna eccezionale" e che "quei due bambini sono fortunati, Amal e George saranno dei genitori fantastici". I portavoce della coppia non ha ancora confermato la notizia. A quanto pare il 2017 è l'anno dei gemelli per le coppie di star: soltanto la scorsa settimana ha fatto il giro del mondo la notizia della gravidanza gemellare di Beyoncè