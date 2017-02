Vento forte negli Stati Uniti, Tir schiaccia auto della polizia

Negli Stati Uniti il vento soffia fortissimo. Siamo nella regione del Wyoming, sulla Interstate 80 nei pressi di Elk Mountain. Le raffiche sono così forti che un Tir di passaggio si cappotta e schiaccia un'auto della polizia ferma a bordo strada. Solo per miracolo i poliziotti erano all'esterno della vettura per aiutare alcuni automobilisti coinvolti in un tamponamento. Pochi secondi prima e sarebbero morti schiacciati.