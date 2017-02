Maschere tra gondole e acrobazie: via al Carnevale di Venezia

Al via sabato sera il Carnevale di Venezia. Spettacolare la cerimonia di apertura con corteo notturno sull'acqua di gondole e barche storiche tra luci, acrobazie e musica tra i canali, con la gente assiepata sulle rive ad assistere allo show. Oltre 50 mila le persone arrivate in città, con turisti e veneziani che hanno affollato le calli mascherati. Per il Carnevale la Prefettura ha messo in campo speciali unità anti-terrorismo per garantire la sicurezza