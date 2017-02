Adele star dei Grammy canta per George Michael

Adele e David Bowie sono stati i protagonisti della 59esima edizione dei Grammy. La cantante britannica ha sbaragliato tutti ottenendo cinque premi e diventando la prima artista, a 28 anni, a vincere nelle tre categorie principali per la seconda volta consecutiva: a lei infatti sono andati i premi per miglior album dell'anno, miglior album pop ("25"), miglior disco dell'anno, miglior canzone dell'anno e la migliore performance da solista pop (gli ultimi tre per "Hello"). Grandi riconoscimenti postumi anche a David Bowie, morto nel gennaio dell'anno scorso: miglior canzone rock ("Blackstar"), miglior album rock, miglior design e migliore progettazione