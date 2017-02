La fuga da film dell'husky: apre la sua gabbia poi libera gli altri cani

Come in un cartone animato è riuscito a fuggire dalla sua gabbia e poi ha liberato altri due cani come lui dietro le sbarre. L’evasore in questione è un cane husky, la cui impresa è stata filmata dalle telecamere di sorveglianza interne al negozio di animali nel quale si trovava, e le cui immagini sono state diffuse dalla televisione di Stato cinese CCTV. Il cane si trovava nel negozio temporaneamente. Ha già un proprietario, che probabilmente ora dovrà sostenere tutte le spese per i danni causati dal cane alle gabbie "manomesse".