A San Valentino la video dedica di Morandi emoziona il web

Una video dedica che emoziona il web. Il giorno della festa degli innamorati Gianni Morandi pubblica su Facebook il filmato dedicato alla moglie Anna ed emoziona il web. "14 febbraio. Festa degli innamorati. Dopo tanti anni - scrive il cantante in un post - io sono sempre innamorato di lei! Come il primo giorno...". E giù di like e condivisioni