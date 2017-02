Stadio della Roma, riunione conclusa. Baldissoni: "Siamo ottimisti"

L'ultima riunione politica, entro il 3 marzo dovrà essere presa una decisione sullo stadio della Roma. Si è concluso in vertice tra le istituzioni e i rappresentanti dell'As Roma, grande assente Berdini, l'assessore capitolino all'Urbanistica, congelato dalla Raggi. In Campidoglio all'incontro partecipa il vicesindaco Bergamo che alla fine del vertice parla di "un progetto nuovo con caratteri fortemente innovativi". Il dg della Roma Baldissoni si dichiara "soddisfatto". "Abbiamo cercato di intercettare le esigenze e visioni della nuova giunta - spiega - Crediamo di averlo fatto con successo". Dunque i tavoli tecnici proseguono. Il prossimo appuntamento in programma è quello della prossima settimana (per rispettare appunto la scadenza del 3 marzo)