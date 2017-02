Cliente coraggioso mette in fuga il rapinatore in farmacia

Stessa farmacia dopo 9 anni, nuovo arresto. Aveva scontato 6 anni di carcere per aver rapinato alcune farmacie, tra il 2007 e il 2008, l'uomo arrestato ieri dagli agenti della polizia di Stato del commissariato San Paolo, diretto da Fabio Abis. L'uomo, 45 anni, romano, era tornato in libertà da un anno, ricominciando a rapinare gli esercizi commerciali della zona, in particolare supermercati e farmacie. Gli investigatori, impegnati nella ricostruzione degli eventi criminosi, hanno concentrato le loro attenzioni su una farmacia di via della Magliana, dove nel corso della rapina, un cliente, di origini romene, aveva affrontato il rapinatore incallito, strappandogli la sciarpa che utilizzava per coprirsi il viso.

Proprio grazie a questo episodio i poliziotti, mediante delle telecamere di videosorveglianza, sono stati in grado di visualizzare il volto del rapinatore. Altro particolare, risultato poi determinante, i lacci delle scarpe dal colore molto vistoso, che l'uomo aveva indosso nel corso della rapina. Alcuni giorni fa, gli agenti del commissariato, monitorando via della Magliana, avevano notato, a distanza, un uomo molto somigliante al ricercato, che indossava proprio le vistose calzature. Fermato e accompagnato nell'ufficio di polizia, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità e lui sono scattate nuovamente le manette.