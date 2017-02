Raggi, spunta la terza polizza

Spunta una terza polizza intestata da Salvatore Romeo a Virginia Raggi. Verifiche degli inquirenti sull'assicurazione, sottoscritta dall'ex capo della segreteria politca della sindaca di Roma il 26 gennaio; dopo, quindi, la convocazione dell'esponente grillina dai magistrati che indagano sulla nomina di Renato Marra alla guida del settore turismo in Campidoglio. Scoperta anche l'esistenza di una cassetta di sicurezza, intestata allo stesso Romeo, svuotata il 19 dicembre 2016, subito dopo l'arresto di Raffaele Marra, un altro ex fedelissimo della Raggi, in cella per corruzione. I pm vogliono fare luce sulla vicenda, da capire se ci sia stata qualche manovra fatta apposta per mettere in difficoltà la sindaca.