La carriera, la famiglia e De Martino: Emma Marrone si commuove in tv

La famiglia, la sua carriera e Stefano De Martino. Emma Marrone si racconta e si commuove a L'Intervista, ospite di Maurizio Costanzo. "Anch'io come tutti ho avuto delle relazioni che finiscono" dice parlando delle sue relazioni da De Martino a Bocci a Borriello. "Con Stefano - racconta - non ci vediamo, io ho la mia vita, lui la sua. Con Marco Bocci invece ho un rapporto meraviglioso. Conosco Laura Chiatti e siamo diventate amiche... I figli mi chiamano zia". Parla di carriera, lavoro, voglia di maternità ma conferma di essere single. Si commuove ricordando il dolore che ha provato quando si è ammalata di cancro, i due interventi ("Uno nel 2009, l'altro nel 2014"). Chiede a Costanzo di non farle altre domande: "Bisogna fare prevenzione ma non voglio ricordare quel passato - spiega - Mi ha fatto tanto male..."