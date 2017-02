Hexian Zhang è la nonnina cinese che difende i vicini a colpi di Kung-Fu

Ha 94 anni, ma nessuno osi far arrabbiare Hexian Zhang, nonnina diventata una celebrità sui social cinesi per la sua bravura e precisione nell’arte del kung-fu. I video e le foto di questa novantenne, che secondo la stampa locale protegge con le sue abilità i vicini, sono diventati virali in Cina e in molti vorrebbero diventare suoi allievi. Ogni giorno la nonnina, che vive nella contea di Ninghai, si alza alle 5, pratica il Kung-Fu e poi fa colazione. Dal momento che il marito è morto diversi anni or sono, la donna fa tutto da sola: cucina, taglia la legna, coltiva la terra. Pratica il Kung-Fu da quando ha 4 anni: allora fu suo padre il suo maestro