Melania e quel gesto di Trump, social in ansia per la First Lady

Comizio in Florida, Melania parla in pubblico quando improvvisamente The Donald le si avvicina e le stringe un braccio. La reazione della First Lady è immediata: prima si irrigidisce, poi si incupisce. Sui social scatta l'allarme: in molti associano l'ultimo, ennesimo episodio ai precedenti per i quali è nato anche l'hashtag #FreeMelania