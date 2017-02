Dalla tribuna Mandrake a viale Pomata, le "bellezze" di Tor di Valle diventano un Intervallo

Ecco la splendida tribuna Mandrake (con vincolo), il trionfale viale Pomata e gli antichi capitelli King. Sono alcune delle "attrazioni" - molte delle quali dedicate ai protagonisti del film cult Febbre da Cavallo - dell'ippodromo di Tor di Valle, nell'area in cui dovrebbe sorgere il nuovo stadio della Roma ma che la Soprintendenza ha vincolato per il valore storico e artistico delle costruzioni. Luca Colantoni, giornalista, sul suo profilo Facebook, ha pubblicato questo divertente Intervallo con le cartoline più "suggestive" dell'ippodromo di Febbre da Cavallo: degrado, abbandono e strane presenze che popolano la zona vincolata.