Le sfide della Champions League: Atletico in Germania, il City riceve il Monaco

Si apre questa sera la seconda settimana che completerà il programma delle gare d'andata degli ottavi di finale di Champions League. L'Atletico Madrid è di scena in Germania contro il Bayer Leverkusen. Gli spagnoli sulla carta partono favoriti ma Diego Simeone non si fida. "E' una squadra molto forte - ha detto il 'Cholo' alla vigilia - sono certo cercheranno di renderci la vita il più difficile possibile". Nell'altra partita in calendario il Manchester City riceve il Monaco, capolista in Ligue 1. Si giocheranno domani Porto-Juve e Siviglia-Leicester.