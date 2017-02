Natalie Portman da Oscar nei panni di Jackie Kennedy

Dopo essere stato presentato alla 73esima Mostra del Cinema di Venezia, arriva nelle sale italiane il film di Pablo Larrain con una Natalie Portman da Oscar nei panni (perfetti) della leggendaria First Lady Jackie Kennedy. L'attrice ripercorre i giorni appena successivi all'assassinio del marito John Fitzgerald, avvenuto il 22 novembre 1963; vita pubblica e privata della moglie del 35esimo Presidente degli Stati Uniti si mescolano in un connubio perfetto mostrandone forza e fragilità grazie anche a una ricerca stilistica di finzione che solo il cinema può dare. La narrazione emozionale scelta dal regista è in grado di mostrare, nonostante qualche punto del film più lento, la crisi profonda di una donna di fronte alla perdita dell'uomo che ama. La Portman si è documentata attraverso immagini di archivio per creare il personaggio di Jackie, senza scadere mai nell'imitazione. "Ho visto diversi filmati - ha spiegato l'attrice di origini israeliane - E ho scoperto quanto fosse diversa, cambiando addirittura il tono della voce, nel privato e in pubblico. Era una donna comune, ma anche un simbolo"