Nina Moric contro la fidanzata di Corona: è una nana da giardino

"Due volte nella vita che questa nana tascabile incontra mio figlio, ed é subito Mamma Bis". Parole decisamente poco gentili quelle lanciate da Nina Moric dalla sua pagina Facebook, nei confronti di Silvia Provvedi, una delle Donatella e attuale fidanzata di Fabrizio Corona, definita sulla copertina di Eva Express Tremila "mamma bis" del figlio di Nina Moric Carlos. La modella croata se l’è presa anche con i giornalisti, sostenendo: "iniziate a cambiare voi". Per ora Silvia non ha risposto all’attacco ma nelle ultime ore ha postato sul profilo Instagram delle Donatella, oltre alle solite foto con la sorella, anche una foto di lei e di Corona assieme, accompagnata dal commento "I’m waiting for you"