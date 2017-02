Autobus Atac in fiamme, ecco l'incendio che ha terrorizzato via Pineta Sacchetti a Roma

Fiamme e tanta paura stanotte a Roma in via della Pineta Sacchetti. Poco dopo l'1.30, all'altezza del civico 205, un autobus di linea Atac ha preso fuoco mentre rientrava in deposito. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato per ore per spegnere l'incendio. L'autista è finito in ospedale per intossicazione, non ci sono feriti ma per sicurezza è stato evacuato il palazzo di via Emma Perodi