Crolla una palazzina, una donna morta e quattro feriti a Catania

Esplosione in una palazzina di tre piani alle 2.30 nella notte nel centro di Catania, in via Crispi. Il bilancio è finora di una donna morta e di quattro feriti, di cui una bimba. Cause ancora da accertare. Lo scoppio forse per una fuga di gas. I vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e i tecnici del Comune al lavoro tra le macerie anche con una ruspa. I cani molecolari chiamati per fiutare l'eventuale presenza di altre persone, non sono più sul posto per cui il bilancio dovrebbe essere definitivo.