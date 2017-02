Giochi hot in piscina, ecco il lato B di Cecilia Rodriguez la sorella di Belen

Cecilia Rodriguez, la sorella minore della ben più nota Belen, torna in Argentina, a Buenos Aires, e posta su Instagram degli scatti e un video davvero hot e allo stesso tempo molto comico. Cecilia infatti gioca in piscina con un fenicottero-salvagente rosa, senza però riuscire a salirvi. La mise della showgirl, che in Italia è sempre stata oscurata dalla figura della sorella, è però davvero minimal: il bikini ben poco lascia all'immaginazione e in un solo giorno il video raccoglie la bellezza di 207 mila like. In Argentina è lei la più bella...