Lele a Il Tempo: dopo il trionfo a Sanremo un tour pieno di sorprese

Lele, il trionfatore tra le nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano "Ora mai", è venuto a trovarci in redazione per raccontare il suo nuovo disco Costruire 2.0 e illustrare il tour che sta per partire in tutta Italia. Raffaele Esposito, in arte Lele, sarà a Roma il 4 maggio al Lanificio 159.