Roma, la folle corsa del cinghiale in via Baldo degli Ubaldi

Scene da National Geographic... a due passi dal Vaticano. In questo video, girato pochi giorni fa, un cinghiale corre libero e fiero in via Baldo degli Ubaldi, a Roma. L'animale selvatico è stato immortalato con il cellulare da un automobilista che lo ha seguito nella corsa notturna. Il cinghiale prima percorre a tutta velocità la carreggiata esterna poi, per evitare le auto che sopraggiungono, continua sullo spartitraffico. E' solo l'ultimo avvistamento di cinghiali in città, anche se negli ultimi mesi non sono mancate le incursioni di volpi e asini dalla campagna alle zone più centrali della capitale.