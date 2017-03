Rita Dalla Chiesa a prova di selfie

Rita Dalla Chiesa torna in tribunale. Lunedì scorso l'ex conduttrice di Forum ha debuttato "A Torto o ragione" come presidente della giuria popolare del programma pomeridiano condotto da Monica Leofreddi. Dopo la trasmissione va a cena con la redazione e posta un video sul suo profilo Facebook mentre tenta un selfie della tavolata: "Napoli, "Torto o ragione", cena tutti insieme" commenta. "Non sono nemmeno capace di fare un selfie..... Ma quanto ridiamo con Monica LEOFREDDI❤️❤️❤️". E giù di like