Stadio della Roma, tutti gli errori del video del MoVimento 5 Stelle

Tanta propaganda, molti errori e tutti gli interrogativi rimangono senza risposta: in un video di 3 minuti e 6 secondi i 5 Stelle provano a rivendicare l'accordo raggiunto il 24 febbraio con la Roma per il futuro Stadio giallorosso di Tor di Valle, solo che lo fanno concentrando in tanta propaganda una gran quantità di informazioni errate