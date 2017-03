Pannofino è il controllore nello spot anti-evasione di Atac

"Non farti riconoscere, paga il biglietto". Il nuovo spot dell'Atac contro l'evasione tariffaria è stato girato con l'attore e doppiatore Francesco Pannofino che veste i panni di un controllore e ricorda l’importanza di quello che può sembrare un piccolo gesto ma che in realtà non è altro che un grande atto di rispetto verso la città e la nostra comunità. "Stiamo cercando di invertire la rotta - spiega la sindaca Raggi - Atac ha potenziato la lotta all’evasione tariffaria riorganizzando il servizio ed aumentando in questi mesi i controlli"