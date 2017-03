Que Calor! El Circo Sensual "scalda" Roma

"Que Calor! - El Circo Sensual" è lo spettacolo in scena all'Atlantico Live di Roma fino al prossimo 19 marzo. Con il suo mix di acrobazie, cabaret e burlesque, gag divertenti, "Que Calor!" è un affascinante viaggio nella fantasia attraverso una nuova inebriante dimensione del circo diretto dal regista spagnolo Abel Martin de La Fiesta Escenica.

Que Calor! è la risposta della compagnia spagnola a Zumanity, lo spettacolo per il pubblico adulto che il Cirque du Soleil mette in scena da anni a Las Vegas: pensato come i grandi show, dove i numeri artistici rompono le classiche barriere tra il palco e la platea e gli spettatori lasciano fuori del teatro le proprie inibizioni per divertirsi con le esibizioni cariche di giocose allusioni e ardito erotismo.

Insieme a clown, drag queen in tutù e scarpette che si esibiscono sulle punte in un improbabile "Lago dei Cigni", giocolieri, trapezisti, striptease al maschile e alle contorsioniste più conturbanti, Que Calor! trascinerà lo spettatore in un'atmosfera carica di sensualità, incredibili acrobazie e divertimento osé. Lo spettacolo, destinato a un pubblico maggiore di 14 anni, è una coproduzione La Fiesta Escénica- Project Leader, sarà in scena a Roma fino al 19 marzo 2017