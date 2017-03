A Roma i 40 anni di Animals con i Pink Floyd Legend: ecco la clip dal vivo

Il 10 marzo all'Auditorium Conciliazione di Roma i Pink Floyd Legend festeggeranno i 40 anni di Animals. Per l’occasione la band formata undici anni fa per far rivivere l'universo musicale del gruppo britannico di The dark side of the moon proporrà l’intero album Animals insieme ai più grandi successi dei Pink Floyd, accompagnati dalla consueta strumentazione vintage, nuovi effetti speciali e da un visual show realizzato appositamente per l’occasione. In questo video i Pink Floyd Legend dedicano ai lettore de Il Tempo la celebre "Shine On You Crazy Diamond".