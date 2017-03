La Roma parte per Lione, autografi e selfie in aeroporto

Sguardi concentrati, forse un po' tesi, autografi e saluti coi tifosi. La Roma è partita questa mattina dall'aeroporto di Fiumicino per Lione dove domani sera sarà impegnata nella gara contro il club francese per l'andata degli ottavi di finale di Europa League. Tra i più ricercati dai tifosi, naturalmente, il capitano Francesco Totti che ha fatto autografi e si è concesso a ai supporter giallorossi per foto e selfie.