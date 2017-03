Schiaffi, minacce e insulti agli alunni, due maestre sospese in Calabria

Schiaffi e minacce ai bambini della quinta in una scuola elementare di Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria. I carabinieri hanno notificato un'ordinanza di sospensione dall'attività, emessa dal gip del Tribunale di Palmi, ai due insegnanti accusati di maltrattamenti, M.C. e B.S. di 49 anni. Le indagini, avviate nel novembre 2016 dopo la denuncia di alcuni genitori, si sono avvalse delle riprese video delle telecamere installate nella scuola dagli investigatori.

Le famiglie si erano rivolte ai carabinieri dopo aver notato sui propri figli diverse lesioni, in modo particolare sul viso. I militari dell'Arma della Stazione di Oppido Mamertina, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Palmi retta da Ottavio Sferlazza, hanno così installato delle telecamere di videosorveglianza all'interno della scuola per monitorare l'attività dei docenti. Dai filmati, hanno riferito gli investigatori, è emerso che le due insegnanti indagate, osservate a loro insaputa, avrebbero interagito in modo violento con i propri alunni rivolgendo contrp di loro gravi minacce e insulti. In alcuni episodi le due maestre, infastidite dal comportamento degli alunni, si rivolgono a loro urlando prima di colpirli con schiaffi al volto.