Zoo di Berlino in lutto, è morto l'orsetto bianco Fritz

Lo zoo Tierpark di Berlino è in lutto. È morto a soli quattro mesi l'orsetto polare Fritz, una delle principali attrazioni del parco naturale. Fatale, per il cucciolo, una grave infiammazione al fegato. Il suo nome era stato scelto con un concorso, a cui avevano partecipato oltre 10mila persone in Germania e all'estero. Fritz era stato celebrato come l'erede di Knut, nato nel 2006 in un altro zoo della capitale tedesca, rifiutato dalla mamma, cresciuto con un biberon dai guardiani della struttura, e morto nel 2011 di encefalite