Dusseldorf, con l'accetta contro i passanti: i primi soccorsi

Panico nella stazione di Dusseldorf, in Germania, dove cinque passanti sono stati feriti a colpi di accetta da quattro uomini, due dei quali sarebbero stati arrestati. Questo video è stato girato subito dopo gli attacchi e documenta i primi soccorsi ai feriti.

La polizia, da quanto ha riferito un portavoce, sarebbe sulle tracce di altri due responsabili dell'attacco che sono riusciti a evitare la cattura. La stazione principale della capitale dello stato del Nord Reno-Westfalia è stata evacuata per precauzione.

"Eravamo sulla banchina in attesa del treno - ha riferito un testimone - e quando è arrivato all'improvviso un uomo è saltato fuori con un'ascia e ha colpito la gente. C'era sangue dappertutto. Un'esperienza che non avevo mai vissuto in vita mia".