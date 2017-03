Scarlett Johansson divorzia, battaglia legale per l'affidamento della figlia

Il matrimonio tra Scarlett Johansson e il giornalista francese Romain Dauriac sembra arrivato al capolinea. I due sono ormai separati dalla scorsa estate. La legale dell’attrice ha presentato in tribunale la richiesta di divorzio. I due si erano sposati in gran segreto nel 2014 e hanno una figlia, Rose Dorothy, di due anni e mezzo. E si prepara una battaglia legale per la custodia della piccola: l'attrice ha chiesto l'affido esclusivo, mentre Dauriac vuole portarla con sé in Francia