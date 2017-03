Prestazioni sessuali nel centro massaggi all'Esquilino

Nei locali, pubblicizzati come oasi del benessere e del relax le maitresse cinsei sfruttavano sette connazionali di età compresa tra i 31 e i 55 anni, spingendole a offrire ai clienti prestazioni a pagamento extra di tipo sessuale. Il giro di prostituzione, tra via Conte Verde, via Giovanni Lanza e via Guicciardini, che sfruttavano la vicinanza con la Stazione Termini e l'andirivieni di viaggiatori, fino ad estendersi alla zona di San Giovanni - via Matteo Boiardo - e al Tuscolano - via Manlio Torquato.