Clochard bruciato vivo a Palermo, ecco il killer con la tanica nel video choc

Bruciato vivo a Palermo. È morto così un clochard, Marcello Cimino di 45 anni, mentre trascorreva la notte sotto al portico esterno della struttura di accoglienza della missione San Francesco, in piazza Cappuccini. I vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente dopo la segnalazione di un incendio ed hanno trovato il corpo carbonizzato del senzatetto. La polizia ha disposto l'autopsia e adesso indaga per omicidio. Il killer con la tanica di benzina in mano è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza e il video choc che racconta, minuto per minuto, l'omicidio è stato pubblicato su YouTube