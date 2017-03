Scherzo delle Iene (e di J-Ax) a Fedez. E il rapper piange

Una "bastardata" studiata dall'amico e socio J-Ax (in tour in questi giorni con lui) e messa in scena da "Le Iene". Così Fedez crede che la questura abbia bloccato decine di migliaia di biglietti perché venduti attraverso il secondary ticketing. Davanti all'inviato Matteo Viviani il rapper si dichiara innocente: "Ragazzi, vi assicuro che in questa cosa non c'entro assolutamente niente e farò di tutto per dimostrarlo". Poi quando scopre che è solo uno scherzo e scoppia in lacrime