Il branco dei 15enni che terrorizzava i coetanei

Quattro minorenni arrestati e sei denunciati dai carabinieri di Vigevano. Era la "banda delle stazioni". che terrorizzava i coetanei, in particolare un 15enne del posto vittima di una vera e propria persecuzione sfociata nelle accuse di riduzione in schiavitù, violenza sessuale e pornografia minorile a carico del branco, formato da ragazzi di famiglie senza particolari problemi economici o sociali. In questo video gli appostamenti dei carabinieri.