Cirque du Soleil, il backstage esclusivo di Amaluna a Vienna

Viaggio a Vienna nel back stage di Amaluna il nuovo show del Cirque du Soleil che sta per arrivare nella Capitale.

Settantacinque tir, 200 persone che viaggiano al seguito di quella che viene definita una vera e propria città viaggiante con tutto il necessario che permette al meglio i soggiorno di artisti e dipendenti di 19 diverse nazionalità. Qui si crea energia elettrica da mandare avanti lo show, si mettono a punto costumi e attrezzi, si provano nuove performance, si cena nella grande mensa, si studia e si socializza nei container adibiti ad uffici e zona relax.

Abbiamo incontrato in esclusiva i protagonisti dello show composto in maggioranza da artiste donne che abbiamo visto provate le loro performance e che vi proponiamo in queste immagini. Amaluna sarà a Roma dal prossimo 29 aprile e sarà l'ultima tappa europea di questo show che dopo due anni abbandona l'Europa per approdare in sud America.