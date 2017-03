La guerra tra Ncc e tassisti a Roma raggiunge il culmine questa notte quando, intorno alle 3, a Corso Vittorio per una corsa contesa, un uomo al volante di una macchina Uber ingrana la marcia con una turista americana a bordo nonostante un tassista sia saltato sul cofano per impedirgli di partire. La corsa con l'uomo sul cofano, che si vede nel video, va avanti per ben tre chilometri da Corso Vittorio fino a via del Conciliazione dove, fortunatamente, interviene una pattuglia dei vigili urbani. Stando a quanto dichiarato dal tassista, che ora è in ospedale ma non in gravi condizioni, l'uomo al volante dell'Ncc ha provato più volte a guidare a zig zag per fare cadere il tassista a terra ma senza riuscirvi.