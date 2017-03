Esplode un cratere del vulcano, paura sull'Etna

Improvvisa esplosione di uno dei crateri dell'Etna in attività da alcuni giorni. Dieci le persone rimaste ferite, colpite da materiale lavico. Sei verranno ricoverate negli ospedali di Catania e Acireale. Nessuno sarebbe in gravi condizioni. L'eruzione del vulcano siciliano è cominciata martedì scorso e due colate laviche sono state originate dal nuovo cratere a sud-est. Un fenomeno ben visibile da Catania, nessun disagio per il traffico aereo